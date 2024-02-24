أكثر من مليون شخص يعانون سوء التغذية في غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن أكثر من مليون شخص يعانون من سوء تغذية واضح في القطاع، وإن القوات الإسرائيلية ترفض إيصال المواد الطبية والوقود إلى الشمال.

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وأضاف قائلا، إن "الاحتلال دمر 150 مؤسسة طبية وأخرج 32 مستشفى عن الخدمة، المستشفيات الـ3 الباقية برفح مكتظة ولا تملك القدرة على تقديم الرعاية".

ولفت إلى أننا "عاجزون عن تقديم الرعاية الطبية في شمال القطاع بسبب عدم توفر الإمكانيات".

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بالتدخل لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر حصيلة لها اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة، من أن استمرار منع إسرائيل إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني .

المصدر: RT