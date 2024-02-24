"يديعوت أحرونوت": اجتماع باريس أفضى إلى اتفاق على خطوط عريضة جديدة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع وذلك نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أشاروا إلى أن هناك طريقا يجب قطعه في المحادثات.

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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاتفاق في باريس تم حسب خطوط عريضة جديدة.

وقالت المصادر إن هناك تقدما قد يسمح بالانتقال للتفاوض حول التفاصيل.

وبدأت أمس الجمعة محادثات في العاصمة الفرنسية لبحث التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحماس وهدنة في قطاع غزة بمشاركة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وكانت حكومة الحرب في إسرائيل وافقت أمس على إرسال وفد إلى باريس للمشاركة بالمحادثات برئاسة ديفيد برنياع رئيس الموساد، وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في هذا السياق، إن قرار الحكومة من المحتمل أنه يشير إلى أن إسرائيل تعتقد أن التقدم في الاتفاق لا يزال ممكنا، وسط تقارير تفيد بأن حركة حماس قد تكون على استعداد لتخفيف المطالب.

وتتوسط قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق محتمل لإطلاق سراح قرابة 134 أسيرا يعتقد أن حماس تحتجزهم منذ 7 أكتوبر في غزة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية