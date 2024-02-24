"يثير ضجة لإعدام مجرم ويتجاهل مقتل 30 ألفا بغزة".. خامنئي: الغرب منافق!

قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، السبت، إن صمود قوى المقاومة في المنطقة أحبط العدو، معتبرا أن الاداعاءات الغربية حول حقوق الإنسان مجرد نفاق.

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وأضاف خامنئي، أن "الوثوق بالجماهير هو الذي أدام نظام الجمهورية الإسلامية وطور من مسيرته"، مشيرا إلى أن "استمرار هذا النهج في المستقبل أيضا، سيضمن التغلب على المشاكل".

واعتبر خامنئي أن "صمود قوى المقاومة في المنطقة أحبط العدو وصبر سكان غزة أمام القصف والمآسي، يعكس إيمانهم الديني العميق".

وفي هذا السياق قال المرشد الإيراني، إنه "اتضح أن الاداعاءات الغربية حول حقوق الإنسان كانت كاذبة وهي مجرد نفاق"، وأضاف أن "الدول الغربية تثير الضجة على إعدام مجرم، بينما تتجاهل قتل 30 ألف إنسان بريء في غزة وهذا هو الوجه الحقيقي للديمقراطية الغربية".

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT