الإعلام الإسرائيلي ينشر مشاهد من الدمار الهائل في بني سهيلا شرقي خان يونس

نشر الإعلام الإسرائيلي اليوم السبت مقطع فيديو يظهر حجم الدمار الهائل الي أصاب بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية والقصف المتواصل.

وأفادت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية في تقرير يوم الجمعة الماضي بأن "الاحتلال هدم كل مباني قرية خزاعة شرق خان يونس بما فيها المنازل والمدارس والمسجد والدفيئات الزراعية".

وأضافت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية أن نحو 70% من المباني المهدمة تقع في منطقة خان يونس.

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قالت وزارة الصحة بغزة في بيان مساء الخميس إن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع ناصر الطبي وتمركز في محيطه وحاصره.

وأفادت الوزارة بأن القوات الإسرائيلية منعت الحركة من وإلى مجمع ناصر الطبي.

وذكرت أن كوادر ومرضى المجمع الطبي بلا ماء للشرب أو للنظافة الشخصية وبلا طعام وكهرباء وأوكسجين وبلا مقومات علاجية.

هذا وأعلنت صحة غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.

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المصدر: RT