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أردوغان يؤكد ضرورة التصدي لمحاولات "التضليل الإسرائيلية"

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أردوغان يؤكد ضرورة التصدي لمحاولات
Globallookpress
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شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة بعثها لاجتماع وزراء إعلام منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بإسطنبول، على ضرورة منع جهود التضليل الإسرائيلية الممارسة في قطاع غزة.

وأكد أردوغان أن "عدد الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة من أجل إسكات الصحافة الحرة تجاوز 100 إعلامي".

وأوضح أردوغان: "حتى اليوم استشهد نحو 30 ألفا من إخوتنا الفلسطينيين بطريقة وحشية وأصيب حوالي 70 ألفا".

وأضاف: "من أهم واجباتنا تسليط الضوء على الهمجية الممارسة ضد أشقائنا في غزة ومنع جهود التضليل الإسرائيلية".

وانتقد الرئيس التركي بقاء المجتمع الدولي "مكتوف الأيدي حيال المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة"، موضحا أن "القوى الغربية ومجلس الأمن لم يبذلا جهدا مجديا لوقف الوحشية الإسرائيلية".

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هذا وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 132 صحفيا منذ بدء الحرب على القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ141 في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفاع حصيلة الضحايا.

المصدر: RT + "الأناضول"

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