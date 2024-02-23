مقتل صحفيين اثنين آخرين في غزة ليرتفع عددهم إلى 132 منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 132 صحفيا منذ بدء الحرب على القطاع، وذلك بعد ارتقاء صحفيين آخريين.

وقال المكتب إن الصحفي محمد تشرين ياغي والصحفي مصعب أبو زايد قتلا مع عائلتيهما في قصف منزلهما بمخيم النصيرات.

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وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT