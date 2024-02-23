 
مباشر

مقتل صحفيين اثنين آخرين في غزة ليرتفع عددهم إلى 132 منذ 7 أكتوبر الماضي

أخبار العالم

مقتل صحفيين اثنين آخرين في غزة ليرتفع عددهم إلى 132 منذ 7 أكتوبر الماضي
Globallookpress Naaman Omar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x1br

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 132 صحفيا منذ بدء الحرب على القطاع، وذلك بعد ارتقاء صحفيين آخريين.

وقال المكتب إن الصحفي محمد تشرين ياغي والصحفي مصعب أبو زايد قتلا مع عائلتيهما في قصف منزلهما بمخيم النصيرات.

إقرأ المزيد
القوات الإسرائيلية تمنع صحفيين يعملان لصالح قناة ألمانية من مغادرة غزة
القوات الإسرائيلية تمنع صحفيين يعملان لصالح قناة ألمانية من مغادرة غزة

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارا من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا