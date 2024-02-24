"القسام" تبث مشاهد من استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بصواريخ قصيرة المدى (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد من استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

ووثقت المشاهد الدخان يتصاعد من مكان الاستهداف جنوب حي الزيتون.

ودخلت الحرب في غزة يوم السبت يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

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ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 29606 قتلى و69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها السبت: إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و 123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم".

المصدر: RT