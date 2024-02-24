الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاجات مناهضة للحكومة في تل أبيب (فيديو)

أفادت وكالة "نوفوستي" بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت خراطيم المياه لتفريق مظاهرة غير مصرح بها ضد الحكومة في تل أبيب.

وتجاهل مئات المتظاهرين خارج مجمع المباني الحكومية في تل أبيب مطالب قوات الأمن بالعودة إلى منازلهم.

وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج. وجرت عمليات اعتقال للعديد من الناشطين.

وأكد نتنياهو مساء الثلاثاء الماضي أنه "لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل أبيب لتدمير حماس في قطاع غزة".

المصدر: نوفوستي