مواجهات في نابلس.. القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اقتحامات واسعة بالضفة الغربية

نفذت القوات الإسرائيلية اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية حيث دارت مواجهات مع شبان فلسطينيين لا سيما في نابلس.

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فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بزاريا غرب نابلس، واعتقلت الشابين عبادة حمد وإسماعيل حمد بعد اقتحام منزليهما في البلدة.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة برقة شمال غربي نابلس، وداهمت عددا من المنازل وخربت محتوياتها.

إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية الشابين يزن ومحمد ملوح من مدينة قلقيلية خلال مرورهما عن حاجز دير شرف قرب نابلس.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم العين في مدينة نابلس ومحيطه.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت عدة منازل.

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، مدينة الخليل وبلدة يطا وداهمت عددا من منازل المواطنين في منطقة "أم السطر"، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت القوات قرية التوانة بمسافر يطا، جنوب الخليل واعتدت على أحد المتضامنين الأجانب، وهددته بالاعتقال في حال استمر بتوثيق انتهاكات المستعمرين وجنود الجيش الإسرائيلي بحق الأهالي وممتلكاتهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية أطلقت طائرات مسيرة في أجواء القرية، وفرضت حظرا للتجول، وأجبرت المواطنين على البقاء في منازلهم.

وفي السياق ذاته، احتجز مستعمرون مسلحون عددا من المواطنين بالقرب من مدخل ماعين وشعب البطم بمسافر يطا، أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، ونكلوا بهم بعد أن قيدوهم.

وفي طولكرم، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في المحافظة، بينها قرية النزلة الشرقية، وضاحية شويكة من المحور الغربي لمدينة طولكرم، وتمركزت في حي الأقصى عند مدخل الضاحية، قبل أن تداهم مبنى مدرسة الأقصى الخاصة وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة منها.

كما اقتحمت القوات حارة السلام وضاحية ذنابة شرق طولكرم، مرورا من شارع السكة ودوار اكتابا وشارع نابلس، وتمركزت في حي الرشيد بالضاحية، وفي المنطقة القريبة من جبل النصر في مخيم نور شمس، وأجرت عملية تفتيش واسعة في المنطقة.

كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة كفر اللبد شرق المحافظة من عزبة أبو خميش، وتمركزت في محيط مجمع الكراجات، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اصابات.

واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر السبت أيضا، بيت تعمر وزعترة، شرق بيت لحم، وأخذت قياسات منزلين، تمهيدا لهدمهما، كما اقتحمت عدة قرى شمال شرقي جنين منها: جلبون، وعرانة، وجلمة، وبيت قاد، ودير أبو ضعيف، وفقوعة، وشنت حملة تفتيش، وسط إطلاق القنابل الضوئية.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية+ وفا+ RT