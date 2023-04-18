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لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الرابع

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الرابع
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تتواصل لليوم الرابع على التوالي في السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الثالث
لحظة بلحظة.. تطورات الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في يومها الثالث

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