رئيس جهاز الاستطلاع السابق بالجيش المصري يتحدث لـRT عن عودة القوات المصرية من السودان

قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري اللواء نصر سالم، إنه لا يوجد قلق على القوات المصرية المتواجدة في السودان.

إقرأ المزيد

وقال سالم في تصريحات لـRT إن قائد قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" تعهد بحمياتهم والحفاظ على أمنهم وأنهم أمانة لديهم.

وأشار رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق إلى وجود اتصالات مصرية مع الجهات السودانية، وأنهم سيعودون في أمان وسلام ودون أي مشكلات، موضحا أن "القوات المصرية كانت تقوم بأعمال تدريبات مشتركة فقط مع الجانب السوداني، ولا يوجد أي مشاكل، وسيعودوا إلى مصر".

وشدد "لا حل للأزمة السودانية الحالية إلا بالحوار وجلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق لحل لتلك الأزمة"، مشددا على أن أي تدخل خارجي ليس في مصلحة السودان.

وأوضح أن "استمرار القتال ليس في صالح الطرفين ولا يصب في صالح السودان وشعبها، وقد يتسبب ذلك في إطالة أمد الأزمة" ، مشيرا إلى أنه لا يوجد حل للأزمة سوى أن يتفق الطرفان مع بعضهما البعض.

وأكد على أهمية أن تحكم الأطراف السودانية صوت العقل، حتى تهدأ الأمور ويتم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.

المصدر: RT