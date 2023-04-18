"أنا الضابط المسؤول عن العساكر".. من هو نقيب الجيش المصري في فيديو الدعم السريع بالسودان؟

"أنا ظابط المسؤول عن العساكر دي".. هكذا تداول المصريون مقطع فيديو بشكل واسع لنقيب في الجيش المصري، يكشف عن هويته لقوات الدعم السريع في السودان لحظة سيطرتهم على مطار مروي.

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وفي مقطع الفيديو الذي أثار غضب المصريين من جهة، وفي نفس الوقت أشادوا بموقف الضابط الذي قال: "لو سمحت، أنا ظابط في الجيش المصري ومسؤول عن العساكر دي كلها، أنا نقيب في القوات المسلحة المصرية".

وأظهر مقطع الفيديو شجاعة الضابط الذي تحمل مسؤوليته عن كافة العناصر المحتجزة.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الضابط يدعى محمد صلاح أبوزيد، من محافظة المنوفية، وتم تداول صوره على نطاق واسع.

ونشرت شقيقة النقيب المصري صورته وكتبت عليها تعليقا: "اللهم اني اسالك فلا تردني خائبا فلا خاب من انت مولاه اللهم احفظ عبدك اخي"محمد صلاح ابوزيد" فهو غائب عن عين أهله ومحبيه اللهم رده الينا عاجلا غير أجل سالما معافى انك على كل شئ قدير اللهم رد غائبنا لنا، اللهم من كان غائبًا فرده الينا ولامه ومن كان أسيرًا ففك أسره ويسّر له امره وأقر عين أمه به يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير، اللهم رده لنا وأقر عين أمه ومحبيه بعودته يا رب". "اللهم احفظ كل غائب اللهم رده إلى أهله وأحبابه اللهم لا تريهم فيه ما يكرهون".

وتسببت الفيديوهات التي نشرتها قوات الدعم السريع السودانية، في غضب واسع لدى جموع الشعب المصري، حيث أكد البعض أن تواجد القوات المصرية والمقاتلات المصرية سببه التدريبات المشتركة التي يجريها الجانب المصري والسوداني وأخرها الأسبوع الماضي.

كما ظهر جنود من قوات الدعم السريع في فيديو آخر مع وجود مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تمت السيطرة عليه.

وردا على ذلك، صرح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية.

المصدر: RT