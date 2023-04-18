وزارة الداخلية السودانية تتحرك للتعامل مع الجثث المنتشرة بالطرقات

أصدرت وزارة الداخلية السودانية، قرارا وزاريا رقم (195)، خاص بتشكيل آلية لتوزيع المساعدات الإنسانية وجمع وحفظ الجثث بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات.

وأكدت الوزارة بأن الألية المشكلة بالتنسيق مع الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني وجميع الجهات ذات الصلة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني "تختص بمتابعة وصول وإستلام المساعدات الإنسانية والاغاثية، والعمل علي توفير جميع الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية، وإيوائية وحصر الجهات الأكثر حوجة للمساعدات مع إعطاء الأولوية للمستشفيات والمراكز الصحية، والإشراف على توزيع المساعدات وتوصيلها لوجهتها بالتنسيق مع القوات المسلحة".

كما أوضحت أن الألية المشكلة تختص أيضا "بالتعامل مع الجثث المنتشرة بالطرقات والمواقع المختلفة، وحفظها بالمشارح بالوسائل المتاحة وإسعاف المصابين والجرحي، وترحيلهم للمستشفيات والمراكز العلاجية والإشراف على ترحيل الكوادر الطبية من وإلى المستشفيات والمراكز، وإستقبال جميع بلاغات الإغاثة عبر الأرقام (999 النجدة - 777 المرور-996 الدفاع المدني)".

وأشارت بأنه على مجالس الولايات التفعيل الفوري للاختصاصات، بحيث تبدأ الآلية مهامها فورا وبصورة عاجلة.

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المصدر: RT