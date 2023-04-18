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دون اكتراث لما يحصل حوله.. بائع طماطم سوداني ينادي بمكبر الصوت لترويج بضاعته وسط الاشتباكات (فيديو)

متفرقات

دون اكتراث لما يحصل حوله.. بائع طماطم سوداني ينادي بمكبر الصوت لترويج بضاعته وسط الاشتباكات (فيديو)
AFP
السودان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تجاهل بائع طماطم متجول في السودان، للاشتباكات الحاصلة في محيطه، واستمراره بإذاعة الإعلانات عن بضاعته عبر مكبر الصوت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث يظهر فيه البائع وهو في مركبة تحمل الطماطم، وينادي عبر مكبر الصوت لبيعها، في حين تسمع أصوات الاشتباكات العنيفة من حوله. 

وتستمر الاشتباكات والاتهامات المتبادلة في السودان ليومها الرابع على التوالي، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

المصدر: RT

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