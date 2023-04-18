جامعة الدول العربية: الهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان ضرورية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالهدنة الإنسانية المؤقتة في السودان، معتبرا أنها ضرورية وتمثل خطوة هامة للمدنيين وللتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمديد الهدنة الإنسانية، مشددا على أن الهدنة تمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ذكر ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.

وأضاف أن الاتصال شهد تبادلا لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول لوقف التصعيد واستعادة الهدوء.

وأضاف المتحدث أن الطرفين اعتبرا أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد.

وأكد رشدي، أن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتنسيق، فيما يخص السودان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام للمنظمتين، مضيفا أن أبو الغيط وفكي اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل الرأي حول الموقف في السودان خلال الأيام القادمة.

المصدر: RT