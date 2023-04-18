مراسلنا في السودان: اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

أفاد مراسلنا في السودان باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مع بداية الوقت المحدد لـ"الهدنة" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح مراسلنا أن الاشتباكات اندلعت في جنوب العاصمة الخرطوم بحي الصحافة شرق.

وفي بيان لها، قالت قوات الدعم السريع: "مواصلة لخروقاتها منذ اندلاع المعارك السبت الماضي، لا تزال القوات المسلحة سادرة في غيها بارتكاب أفظع الجرائم بحق المدنيين مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك وخرق الهدنة المتفق عليها بوساطة دولية"، على حد قولها.

وأضاف البيان: "رصدنا في أولى ساعات الهدنة المعلنة هجوم متفرق على قواتنا في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم في منطقتي القيادة العامة وشرق النيل"، متابعا: "عليه، نعلن للمجتمع الدولي أن القوات الانقلابية ليس لديها عهد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، وبدوره أكد الجيش السوداني أنه لا علم له بأي تنسيق حول هدنة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) عن بيان للقوات المسلحة السودانية "عدم علمها بأي هدنة أو تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي.

وقال البيان "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة"، واضاف أن "إعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات".

وأوضح البيان "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".

المصدر: RT