قوات "الدعم السريع" تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة. بدوره أكد الجيش السوداني أنه لا علم له بأي تنسيق حول هدنة.

وقال حساب قوات الدعم السريع في تغريدة على "تويتر"، أنه "بناء على الاتصال المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة 24 ساعة".

وأكد "التزام قواتنا بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارا من فجر أمس"، مشيرا إلى "عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة فيما لا تزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان في تجاوز سافر لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، وننتظر ردا من بلينكن لحسم خروقات الطرف الآخر".

وإخلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة اربعة وعشرون ساعة.

ونؤكد التزام قواتنا بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارًا من فجر أمس.

ونشير الى عدم التزام الطرف الأخر بالهدنة فيما لاتزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 18, 2023

من جهته، أعلن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في تغريدة على "تويتر"، أنه وافق على هدنة لـ24 ساعة لـ"ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بوقت سابق اليوم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع نظرائه في الإمارات والسعودية وبريطانيا بشأن الوضع في السودان.

Following a conversation with U.S. Secretary of State @SecBlinken and outreach by other friendly nations similarly calling for a temporary ceasefire, The RSF reaffirms its approval of a 24 HR armistice to ensure the safe passage of civilians and the evacuation of the wounded. 1/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

بدورها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات"، مضيفا: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة".

المصدر: RT