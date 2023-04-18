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قوات "الدعم السريع" تعلن موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

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AFP
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أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة. بدوره أكد الجيش السوداني أنه لا علم له بأي تنسيق حول هدنة.

وقال حساب قوات الدعم السريع في تغريدة على "تويتر"، أنه "بناء على الاتصال المباشر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجهود الدول الشقيقة والصديقة التي أجرت اتصالات مماثلة دعتنا خلالها إلى وقف مؤقت لإطلاق النار من أجل فتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى نعلن من جانبنا الموافقة على الهدنة المقترحة لمدة 24 ساعة".

وأكد "التزام قواتنا بالتوجيهات التي صدرت في هذا الصدد اعتبارا من فجر أمس"، مشيرا إلى "عدم التزام الطرف الآخر بالهدنة فيما لا تزال طائراته توجه ضرباتها داخل المناطق المأهولة بالسكان في تجاوز سافر لأسس ومبادئ القانون الدولي والإنساني، وننتظر ردا من بلينكن لحسم خروقات الطرف الآخر".

من جهته، أعلن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، في تغريدة على "تويتر"، أنه وافق على هدنة لـ24 ساعة لـ"ضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن بوقت سابق اليوم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع نظرائه في الإمارات والسعودية وبريطانيا بشأن الوضع في السودان.

بدورها، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها خلال ساعات"، مضيفا: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة".

المصدر: RT

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