حميدتي مغردا بعد لقائه بلينكن: ستكون لدينا دعوة أخرى للحوار!

التقى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان داقلو، المعروف باسم (حميدتي)، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وقال حميدتي في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تشرفت بإجراء محادثة حيوية مع وزير الخارجية الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن".

وأضاف: "ناقشنا القضايا الملحة في السودان وإخلاصنا المشترك للحرية والعدالة والديمقراطية لشعبنا. نحن ندرك التحديات الماثلة أمامنا، ونقف بحزم ضد التطرف الذي يقوض تقدمنا نحو مجتمع عادل وديمقراطي".

وتابع: "على الرغم من عدم رغبة المشاركين في هذه الحرب، فمن الضروري حماية شعبنا والدفاع عن قيمنا. أكدنا من جديد التزامنا الراسخ بحماية المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتنا، مما يعكس احترامنا لكرامة الإنسان وقدسية الحياة".

وأعرب حميدتي عن امتنانه "للسيد بلينكن والولايات المتحدة لدعمهما المستمر والتزامهما المشترك لاستعادة الاستقرار في السودان. ستكون لدينا دعوة أخرى لمواصلة الحوار والعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا لشعوبنا".

Honored to have a vital conversation with US Secretary of State, Mr. Anthony Blinken. We discussed pressing issues in Sudan and our shared dedication to freedom, justice, and democracy for our people. 1/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة هو "محاولة انقلاب".

وأكد على أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، تمرد ضد الدولة، وإذا تم القبض عليه، ستتم محاكمته أمام القضاء.

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.

Reaffirmed our unwavering commitment to safeguarding innocent civilians in our areas of control, reflecting our respect for human dignity and the sanctity of life. 3/4 — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) April 18, 2023

المصدر: RT