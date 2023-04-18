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السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحق بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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انتشرت صور أقمار الصناعية، تظهر الأضرار التي لحقت بطائرتين من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية المصرية، في مطار مروي، وتدمير طائرة أخرى بالكامل.

 وأظهرت اللقطات، تدمير طائرة تدريب قتالية من طراز FTC-2000، كما نشر مقطع فيديو يظهر احتراق عدة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-24 ، تابعة للقوات الجوية السودانية.

وتستمر المواجهات في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لليوم الرابع على التوالي، ويسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في شوارع الخرطوم ومروي.

السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحق بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)  
السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحق بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)  
السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحق بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)  

المصدر: Directorate 4

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