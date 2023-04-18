السودان.. الأقمار الصناعية توثق الأضرار التي لحق بطائرات مصرية في مطار مروي (صور + فيديو)  

انتشرت صور أقمار الصناعية، تظهر الأضرار التي لحقت بطائرتين من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الجوية المصرية، في مطار مروي، وتدمير طائرة أخرى بالكامل.

وأظهرت اللقطات، تدمير طائرة تدريب قتالية من طراز FTC-2000، كما نشر مقطع فيديو يظهر احتراق عدة طائرات هليكوبتر من طراز Mi-24 ، تابعة للقوات الجوية السودانية.

وتستمر المواجهات في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، لليوم الرابع على التوالي، ويسمع دوي انفجارات وإطلاق نار في شوارع الخرطوم ومروي.

المصدر: Directorate 4