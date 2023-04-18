بلينكن يجري محادثات مع البرهان ودقلو

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع طرفي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الردع السريع محمد حمدان دقلو.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، اليوم الثلاثاء، إن بلينكن الموجود في اليابان لحضور اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع أجرى محادثتين منفصلتين مع الجنرالين، أعرب فيهما عن "قلقه البالغ حيال مقتل وجرح العديد من المدنيين السودانيين جراء القتال المستمر والعشوائي".

وأضاف باتيل أن بلينكن في حديثه "شدد على مسؤولية الجنرالين في ضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأكد بلينكن بأن وقف إطلاق النار "يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال ولم شمل العائلات السودانية والسماح للمجتمع الدولي في الخرطوم بالتأكد من أن وجوده آمن".

وعجزت "الممرات الإنسانية" التي أعلنها الطرفان المتحاربان لمدة ثلاث ساعات بعد ظهر الأحد عن تغيير الوضع، فاستمر سماع إطلاق النار ودوي انفجارات في الخرطوم.

وإضافة إلى الطلقات النارية العشوائية، التي أسفرت خصوصا عن مقتل 3 من موظفي برنامج الأغذية العالمي في دارفور، صار يتعين على العاملين في المجال الإنساني التعامل مع عمليات النهب في الإقليم، وفق ما أكدت منظمة "أنقذوا الأطفال".

وأدت الاشتباكات الدامية منذ 3 أيام بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى سقوط أكثر من 200 قتيل و1800 جريح .

وليل الاثنين أعلن الاتحاد الأوروبي أن سفيره في الخرطوم "تعرض لاعتداء" في منزله.

المصدر: أ ف ب