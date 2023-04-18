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تجدد الاشتباكات المسلحة وأصوات انفجارات في محيط القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم

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تجدد الاشتباكات المسلحة وأصوات انفجارات في محيط القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم
Gettyimages.ru
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تجددت الاشتباكات في محيط القيادة العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم وسط أصوات انفجارات قوية في المكان، وذلك رغم الهدنة المعلنة.

وأفادت وسائل إعلام أن اشتباكات تجري في وسط وجنوب الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن المرحلة الثانية لتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار، مؤكدة أن "مناوشات" تجري هناك.

أفاد مراسلنا في السودان باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مع بداية الوقت المحدد لـ"الهدنة" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ، اندلعت اشتباكات في حي الصحافة.

وقالت قوات الدعم السريع أن قواتها تعرضت لهجمات متفرقة في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، سيما في منطقتي القيادة العامة وشرق النيل.

المصدر: RT

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