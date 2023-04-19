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مصر تكشف عن العائق المانع لعودة المصريين من السودان

أخبار العالم العربي

مصر تكشف عن العائق المانع لعودة المصريين من السودان
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تحدثت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، عن المشكلة الأساسية في عودة المصريين العالقين في السودان حاليا.

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وقالت إنه في الوقت الحالي المطار والحدود مغلقة بالإضافة للعمليات العسكرية، وأن هذه الأمور تعتبر معوقا ضخما جدا، ونسعى في المرحلة الحالية لتحديد أماكن تواجد المصريين في السودان.

وأضافت أن السودان يضم 5 آلاف طالب مصري، مشيرة إلى أن معظمهم منضمون لمرحلة التعليم الجامعي.

وأضافت أن هناك ألف طالب ويزيد من ضمن بعثة تعليمية، إضافة إلى 21 طالبا يدرسون بالثانوية العامة، وعدد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

وأشارت إلى أن العديد من الطلاب عادوا إلى مصر قبل اندلاع الاشتباكات؛ بسبب إغلاق جامعاتهم ومدارسهم في رمضان وعيد الفطر، منوهة بأن بعض الطلاب متواجدون في الخرطوم بسبب امتحاناتهم.

وأكدت أن هناك تواصلًا على مدار الساعة مع الجالية من خلال العديد من الوسائل والمحاور، مضيفة: المنصة الخاصة بطلبة الدارسين التابعة للوزارة، تتواصل مع كل الطلبة ونجمعهم في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى عقد اجتماع عبر تطبيق زووم مع ما يزيد عن 100 طالب وطالبة في السودان، للتعرف على أماكن تواجدهم بالتقديرات الدقيقة، وعناوينهم وهواتفهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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