الرئيس الجزائري يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي حول الأزمة السودانية

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وإيجاد حل لأزمة السودان.

وبحث الرئيسان تطورات الوضع الأمني الخطير والمؤسف بالشقيقة جمهورية السودان وسبل إيجاد حل، لاحتواء الوضع سياسيا، ووقف الاقتتال بين الأشقاء، في شهر رمضان المبارك.

وشدد الجانبان على أهمية الحوار وإعلاء المصلحة العليا.

وأعرب الرئيسان بمناسبة ليلة القدر المباركة، عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين، الجزائري والتركي مزيدا من التطور والرخاء، كما تبادلا التهاني عشية عيد الفطر المبارك، راجين للشعبين دوام التقدم والازدهار.

إقرأ المزيد

المصدر: وسائل إعلام جزائرية