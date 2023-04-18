عبد الفتاح البرهان يصدر قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود قوات الدعم السريع

أصدر رئيس المجلس الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود قوات الدعم السريع.

وفي بيان لها، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بالعفو عن كل من يضع السلاح من ضباط وجنود مليشيا الدعم السريع، وسيتضمن ذلك استيعابهم في القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ التبليغ".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أنه تمت السيطرة على الموقف في البلاد في المرحلة الحالية.

وأضاف في بيان عير التلفزيون الرسمي أن مناوشات اليوم كانت محدودة جدا، مؤكدا أن قادة الدعم السريع قاموا بتحركات مريبة.

وتابع: "نجحت قوات المرحلة الأولى في إمتصاص الصدمة وتأمين الموقف والظروف مهيأة للانتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة"، مضيفا أنه تكاملت لدينا كل المعلومات المطلوبة اللازمة للانطلاق لتطوير الموقف".

وأوضح قائلا: "مناوشات اليوم كانت محدودة جداً و انحصرت في تأمين محيط منطقة القيادة العامة ومحيط المطار".

وأردف: "استسلم عدد كبير من أفراد المليشيا المتمردة وسلموا أنفسهم للمناطق والفرق داخل وخارج العاصمة"، مضيفا: "نجحت عناصر من القوات الخاصة في السيطرة علي معسكر الشهيد حمودة بأم درمان التابع للمليشيا المتمردة".

وأردف: "سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا التزام الحيطه والحذر وتقييد التحركات".

المصدر: RT