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السودان.. تداول صور وفيديوهات لعمليات نهب خلال الاشتباكات

أخبار العالم العربي

السودان.. تداول صور وفيديوهات لعمليات نهب خلال الاشتباكات
AFP
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور قيل إنها لمحلات تم نهبها في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ونشر حساب "SUDAN NEWS"، وهو منصة تهتم بأخبار السودان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية من كافة المصادر، مقطع فيديو قالت إنه يوثق تعرض متجر " مجمع الخليج" للنهب، وصور تظهر "تعرض بنك النيل فرع بحري إلى عمليات نهب".

ويشهد السودان منذ نحو 4 أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي.

المصدر: RT

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