مصر.. غرفة طوارئ لمتابعة أوضاع بعثة مصرية في السودان

ترأس وزير الري المصري هاني سويلم يوم الثلاثاء، اجتماعا بمقر قطاع شؤون مياه النيل لبحث أوضاع بعثة الري المصرية بالسودان في ظل التوترات التي شهدتها مناطق عدة بالبلد الشقيق.

وفي تصريحات صحفية، أوضح هاني سويلم أن اللقاء تناول استعراض تقرير عن موقف أعضاء البعثة ومدى توافر المؤن والاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أنه قام بالاتصال بأعضاء بعثة الري المصرية للاطمئنان عنهم.

كما وجه بتشكيل غرفة طوارئ بقطاع شؤون مياه النيل للمتابعة على مدار الساعة لأوضاع البعثة والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومي لعرضه عليه، مشيرا إلى أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية لدى السودان، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات إلى أن يتم استقرار الأوضاع.

وأعرب سويلم عن خالص تمنيات وزارة الموارد المائية والري باستقرار الأوضاع بالسودان الشقيق وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت.

المصدر: "المصري اليوم"