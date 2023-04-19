مصريون يستنجدون بالسيسي في السودان

نشر عدد من الطلاب المصريين العالقين في السودان فيديوهات تحدثوا فيها عن مدى خطورة الأحداث عليهم والرعب والهلع الذين يعيشونه وسط انعدام المؤونة وعدم توفر كميات كافية من المياه.

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وناشد الطلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطات المصرية للإسراع في إيجاد حل لهم وإنقاذهم.

وقال أحد الطلبة، "إن الطائرات تلقي القذائف فوق البنايات فيما طلقات الرصاص لا تكف والدبابات اقتحمت الأحياء، ونحن مختبئين خائفين من مصير مجهول".

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة المصرية سها جندي، إنه لم تصل أي تقارير تؤكد وجود إصابات أو تعرض أي مواطن مصري في السودان للخطر حتى الآن.

وتابعت الوزيرة المصرية خلال اتصال مع قناة "صدى البلد": "يجب ألا يعرض أبناؤنا الطلاب بالسودان حياتهم للخطر وعليهم عدم الانسياق وراء الشائعات".

وطالبت الوزيرة المواطنين المصريين المتواجدين في السودان "بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى حتى لا تتعرض حياتهم للخطر، في ظل حالة الاضطراب التي يعشيها البلد الشقيق، وذلك في إطار متابعة وزارة الهجرة المستمرة على مدار الساعة لوضع الجالية المصرية والطلاب الدارسين والموقف هناك".

وأكدت أن هناك تنسيقا مستمرا مع الخارجية المصرية والسفارة والقنصلية بالسودان، بجانب التواصل مع ممثلي مركز وزارة الهجرة لحوار الشباب المصريين بالخارج، وكذلك رموز الجالية بصورة مباشرة، لضمان سلامة أبناء الجالية المصرية بالسودان، وبشكل خاص الطلاب المصريين الدارسين، مع اقتراب موعد الامتحانات.

وأشارت إلى "أننا سندرس كل السيناريوهات والبدائل، حرصا على مستقبلهم"، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يصلنا أي تأكيدات لوفاة أو إصابة أي طالب مصري خلال الأحداث التي يشهدها السودان، متمنية السلامة للجميع، ومطالبة الشباب بالالتزام بمنازلهم لحين استقرار الأوضاع.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية دولة كبيرة، ولن تترك أبناءها الطلاب في السودان وتتواصل معهم باستمرار، وحال حدوث أي طارئ لهم، عليهم الاتصال بالسفارة المصرية بالسودان ووزارة الهجرة عبر الأرقام الطارئة المعلنة هناك.

وأضافت أن دولة السودان هي امتداد للأمن القومي المصري والعلاقة بينهما تاريخية، والجالية المصرية هناك كبيرة ومتنوعة، "وهناك طلاب في نهائي طب بالجامعات، كما تقيم أسر مصرية إقامة مستقرة، ويتواجد فروع للبنك الأهلي المصري، ونحن حريصون على الاطمئنان على الجميع".

وأهابت وزيرة الهجرة بالجالية المصرية والطلاب، الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الخارجية، والتي أعلنتها سفارتنا لدى الخرطوم، ومتابعة صفحات وزارة الهجرة التي ستقوم بنشر كل المستجدات بصورة دائمة، خاصة في ظل غلق المطارات والحدود، متمنية السلامة للجالية المصرية وللأشقاء في السودان.

المصدر: RT