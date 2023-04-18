اشتباكات عنيفة في الخرطوم وأم درمان وسط تحليق لطيران الجيش السوداني

تواصلت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان التابعة لها، وسط تحليق لطائرات الجيش السوداني فوق أجواء المدينتين، وفقا لما أفادت به وكالة "نوفوستي".

وفي نفس السياق قالت وسائل إعلام سودانية إن الخرطوم، استيقظت صباح اليوم، على اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش.

وذكرت المصادر نفسها أن الطيران الحربي حلق في سماء "خرطوم بحري"، مستهدفا مقار قوات الدعم السريع.

كذلك تجددت الاشتباكات العنيفة بمحيط القصر الرئاسي وسط العاصمة.

هذا ولا يزال الآلاف من المدنيين عالقين في منازلهم بالعاصمة، دون حتى مياه للشرب أو أدنى الاحتياجات اليومية من مأكل وعناية طبية، لاسيما بعد فشل الحفاظ على وقف لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة.

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان خروج معظم مستشفيات العاصمة ومرافقها الصحية من الخدمة.

وفي وقت سابق، قال الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثيس، إن أكثر من 180 مدنيا قتلوا وأصيب أكثر من 1800 شخص جراء الاشتباكات بين قوات الأمن في السودان، التي بلغت يومها الرابع.

المصدر: وكالات