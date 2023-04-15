خلف الأبواب المغلقة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في السودان يوم الاثنين

أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيناقش تطورات الأوضاع الجارية في السودان يوم الاثنين المقبل، وستجري المناقشات خلف أبواب مغلقة.

وقال المصدر: "يوم الاثنين في إطار قسم - منوع - ستجرى مناقشة للوضع في السودان"، ووفقا له بريطانيا طلبت إجراء المناقشة.

وصباح يوم السبت، اندلعت اشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، أنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت مليشيا حميدتي المتمردة".

ووفقا لهيئة الأركان العامة للجيش: "لن يكون هناك حوار او اتفاقات مع قوات الدعم السريع حتى يوقفوا خروجهم على القانون".

ومن جانبه، اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن استسلام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والفريق أول شمس الدين كباشي هو الحل الوحيد في السودان.

وقال البرهان إن الجيش السوداني ما زال يحتكم إلى صوت العقل، وطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها.

وأضاف أن هناك احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن، مؤكدا أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة، وأن كل المرافق الاستراتيجية تحت السيطرة.

وصرح البرهان بأن قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات ما دفع قوات الجيش للتعامل معها.

كما أصدر البرهان، أمرا يقضي بحل قوات الدعم السريع وإنهاء انتداب جميع ضباط وأفراد الجيش لديها، على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.

المصدر: نوفوستي + RT