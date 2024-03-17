لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /16.03.2024/
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دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ162 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
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يتبع..