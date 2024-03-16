الفلسطينيون الحاملون للجنسية الروسية في الشيشان يشاركون في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شارك اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في الشيشان ويحملون الجنسية الروسية في الانتخابات الرئاسية للبلاد، وأدلى نحو 60 شخصا بأصواتهم في مركز الاقتراع الواقع بجوار سكنهم المؤقت.

وقالت لجنة الانتخابات في جمهورية الشيشان الروسية: "هذه هي أقرب نقطة إلى مخيم غورني كليوتش، حيث يتواجدون مؤقتا. وكان قد قدم الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الروسية طلبات للتصويت في أقرب مركز اقتراع".

وقد شارك في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية الشيشان أكثر من 450 ألف مواطن، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 55.63%.

وقد افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت أبوابها مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد. وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي سيستمر أيام 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا بنهاية اليوم الأول من الانتخابات 36.09%.

المصدر: RT