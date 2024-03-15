قائد قوات "أحمد" الروسية مع كامل عائلته: في هذه الجمعة من رمضان المبارك نختار مستقبلنا (فيديو)

أكد قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف ضرورة التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل مستقبل روسيا، ولتصبح البلد رقم واحد عالميا.

وقال علاء الدينوف من أحد مراكز الاقتراع في جمهورية الشيشان: "اليوم نحن نختار مستقبلنا، أنا وأمي وعائلتي وأقربائي وأصدقائي موجودون في مركز الاقتراع، صوتنا جميعا، سعيد لأن نسبة المشاركة في التصويت بجمهورية الشيشان تسجل مستوى عاليا، واليوم بحد ذاته يوم عظيم ويوم مبارك عند المسلمين كونه يوم الجمعة، بالإضافة إلى أننا في شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "أريد أن أقول إنه على كل إنسان يعيش في روسيا ويؤمن بالله المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية لاختيار مستقبلنا".

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وتابع: "علينا فعل كل شيء لتصبح بلادنا أقوى ويهابها الأعداء وتصبح روسيا الدولة رقم واحد عالميا، لذلك علينا جميعا أن نشارك في الانتخابات ونختار مرشحنا ليكون مستقبلنا ومستقبل روسيا مشرقا".

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

المصدر: RT