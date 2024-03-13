بوتين يدعو المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأربعاء، جميع المواطنين إلى التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أيام 15 و16 و17 مارس، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده إلا مواطنوها.

وسجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية الانتخابات الرئاسية التي ستجرى أيام 15 و16 و17 مارس، رسالة فيديو إلى المواطنين الروس.

وقال بوتين: "من الضروري تأكيد وحدتنا وتصميمنا على المضي قدما معا، كل صوت من أصواتكم له قيمة وأهمية. لذلك، أحثكم على ممارسة حقكم في التصويت في الأيام الثلاثة المقبلة".

وأضاف أن "مراكز الاقتراع ستكون مفتوحة في كل مدينة وبلدة وقرية".

وأوضح بوتين: "أصدقائي الأعزاء! جميعنا، شعب روسيا المتعدد الجنسيات، نشكل عائلة واحدة كبيرة.. نحن نهتم ببلدنا، ونريده أن يكون مزدهرا وقويا".

وأكد بوتين: "سنفعل كل شيء بالطريقة التي نريدها بالضبط. لذلك، أطلب منكم الحضور إلى الانتخابات والتعبير عن موقفكم المدني والوطني، والتصويت لمرشحكم المختار، من أجل مستقبل ناجح لروسيا الحبيبة".

إقرأ المزيد

وأوضح بوتين: "أنتم وحدكم، أيها المواطنون الروس، من تحددون مصير الوطن.. أود أن أؤكد أن المصدر الوحيد للسلطة في بلادنا هو الشعب، وهذا بند قانوني رئيسي منصوص عليه في الدستور ". مشيرا إلى أن مواطني البلاد "لا يتعين عليهم الإدلاء بأصواتهم فحسب، بل يجب أن يعلنوا بحزم إرادتهم وتطلعاتهم، ومشاركتهم الشخصية في مواصلة تنمية روسيا، لأن الانتخابات هي خطوة نحو المستقبل".

وتخوض المناطق الروسية الجديدة الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى منذ عودتها للوطن الأم روسيا سنة ألفين واثنين وعشرين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام.

المصدر: تاس