الانتخابات الرئاسية الروسية بالأرقام

قررت لجنة الانتخابات الروسية استمرار التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد أيام الـ15 والـ16 والـ17 من مارس نزولا عند رغبة المواطنين، في سابقة من نوعها بتاريخ روسيا الانتخابي.

الانتخابات ومدة ولاية الرئيس

تم استحداث منصب الرئيس في روسيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991، حيث أجريت الانتخابات سبع مرات أعوام 1991 و1996 و2000 و2004 و2008 و2012 و2018.

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في عام 1991 تم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات، وفي عام 1993 تم تخفيض مدة ولاية الرئيس الروسي إلى أربع سنوات بموجب تعديل دستوري، ووفقا لتعديلات الدستورية عام 2008 أصبحت ولاية الرئيس 6 سنوات.

الإقبال وعدد الناخبين

تم تسجيل أعلى نسبة إقبال على التصويت في أول انتخابات رئاسية روسية في 12 يونيو 1991، حيث شارك 79.498.240 شخصا في التصويت بنسبة 74.66%.

بينما كانت أدنى نسبة إقبال عام 2004 حيث شارك 69.572.177 شخصا بنسبة 64.38%.

عدد المرشحين

شارك 34 مرشحا في الانتخابات الرئاسية الروسية منذ عام 1991، بينهم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي، وزعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين أعوام 2000 و2004 و2012 و2018.

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وتم تسجيل أكبر عدد من المرشحين في الانتخابات الأولية عام 2000 بواقع 11 مرشحا، بينما تم تسجيل أقل عدد مرشحين عام 2008 بواقع 4 مرشحين.

المرشحات

ترشحت 3 نساء لمنصب الرئاسة الروسية هن إيلا بامفيلوفا، وإيرينا خاكامادا، وكسينيا سوبتشاك.

وعام 2000، حصلت رئيسة هيئة الجمعية العامة لعموم روسيا إيلا بامفيلوفا على 1.01% من الأصوات، حيث احتلت المركز الخامس بين 11 مرشحا.

وفي عام 2004، حصلت إيرينا خاكامادا الرئيسة السابقة لحزب اتحاد قوى اليمين على 3.84% من الأصوات وحصلت على المركز الخامس من أصل 6.

وفي عام 2018، ترشحت مقدمة البرامج التلفزيونية كسينيا سوبتشاك لمنصب الرئاسة الروسية عن حزب المبادرة المدنية، وحصلت على 1.68% من الأصوات واحتلت المركز الرابع من بين ثمانية مرشحين.

سن المرشحين

كانت سوبتشاك أصغر مرشحة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في يوم التصويت في عام 2018، بلغت 36 عاما و4 أشهر، فيما كان أكبر المرشحين فلاديمير جيرينوفسكي، الذي شارك في انتخابات 2018 وعمره 71 عاما و10 أشهر.

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أصوات الناخبين

حصل الرئيس بوتين على أكبر عدد من الأصوات عام 2018 بواقع 56426399 صوتا بنسبة 76.69%.

بينما حقق الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين عام 1996 أقل عدد من الأصوات بواقع 26665495 صوتا بنسبة 35.28% في الجولة الأولى من الانتخابات.

كلفة الانتخابات

كانت انتخابات 2018 هي الأعلى من حيث الإنفاق، حيث رصدت لها الحكومة 14.259 مليار روبل (248 مليون دولار) من الميزانية الفيدرالية للانتخابات.

المصدر: تاس