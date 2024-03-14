كيف تجري الانتخابات الرئاسية في روسيا؟

تشهد روسيا في الأيام الثلاثة المقبلة الانتخابات الرئاسية السابعة منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وفي ما يلي تسلط RT الضوء على آلية وطبيعة تنظيم هذه الانتخابات.

المبادئ الأساسية للانتخابات الرئاسية الروسية

يتم انتخاب الرئيس الروسي من قبل مواطني روسيا على أساس الاقتراع السري العام والمتساوي والمباشر.

يحق لجميع مواطني روسيا ممن بلغوا سن 18 عاما انتخاب رئيس روسيا والمشاركة في ترشيح المرشحين لمنصب الرئيس وفي الحملات الانتخابية ومراقبة سير العملية الانتخابية وعمل اللجان الانتخابية، بما في ذلك تحديد نتائج التصويت والانتخابات.

يحق الترشح لكل مواطن بلغ من العمر 35 عاما على الأقل ويقيم بشكل دائم في روسيا لمدة 25 عاما على الأقل ولا يحمل جنسية دولة أجنبية أو إقامة على أراضي دولة أجنبية.

يتمتع مواطن روسيا المقيم خارج الأراضي الروسية بحقوق متساوية أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية.

تحديد انتخابات الرئيس الروسي

حدد مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية الروسية وفقا للدستور الروسي وبموجب القرار رقم 678 الصادر في 7 ديسمبر 2023 موعد انتخابات الرئيس الروسي في 17 مارس 2024. وقررت لجنة الانتخابات المركزية إجراء التصويت خلال 3 أيام متتالية هي 15،16،17 مارس عام 2024 حيث يبدأ التصويت في تمام الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء نفس اليوم بالتوقيت المحلي.

عدد الناخبين في الأراضي الروسية: 112 مليونا و309 آلاف و947.

عدد الناخبين في مدينة بايكانور لرواد الفضاء والخبراء الروس وذويهم بكازاخستان: 11 ألفا و924 شخصا.

عدد الناخبين المسجلين خارج الأراضي الروسية: مليون و890 ألفا و863 شخصا حتى الـ1 من يناير 2024.

حق ومواعيد الترشح للانتخابات

يمكن تقدم المرشح لمنصب الرئيس الروسي من خلال ترشيح أي من الأحزاب السياسية التي تتمتع بحق المشاركة في الانتخابات، وفقا للقانون الفيدرالي رقم 95 الصادر في 11 يوليو 2001 "بشأن الأحزاب السياسية"، وكذلك من خلال الترشح الذاتي، على أن يحظى ذلك الترشح الذاتي بدعم مجموعة من الناخبين.

بالنسبة للمرشحين بطريق "الترشح الذاتي"، يتعين الحصول على أكثر من 300 ألف توقيع، بما لا يزيد عن 7500 توقيع عن كل منطقة فيدرالية روسية.

بالنسبة للمرشحين بطريق الأحزاب السياسية، يتعين الحصول على أكثر من 100 ألف توقيع، بما لا يزيد عن 2500 توقيع عن كل منطقة فيدرالية روسية.

يعفى المرشحون بطريق الأحزاب السياسية البرلمانية من جمع التوقيعات.

تم تسجيل أربعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الروسية:

فلاديسلاف دافانكوف: مرشح حزب "الناس الجدد" فلاديمير بوتين ـ مترشح مستقل ليونيد سلوتسكي ـ مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي نيكولاي خاريتونوف ـ مرشح الحزب الشيوعي الروسي

نظام اللجان الانتخابية:

لجنة الانتخابات المركزية الروسية

لجنة الانتخابات لمناطق روسيا

لجنة الانتخابات الإقليمية

لجنة الانتخابات الفرعية

مدة ولاية لجنة الانتخابات المركزية الروسية 5 سنوات

يتم تعيين خمسة أعضاء في اللجنة من قبل الرئيس الروسي

يتم تعيين خمسة أعضاء من قبل مجلس الفدرالية الروسي

يتم تعيين خمسة أعضاء في اللجنة من قبل مجلس الدوما

رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا

يتم تشكيل اللجان من ممثلي الفئات الاجتماعية والمهن المختلفة على أساس مقترحات الأحزاب السياسية والجمعيات العامة الأخرى، وتجمعات الناخبين في مكان الإقامة والعمل والخدمة العامة والدراسة.

تتكون اللجان من:

82% نساء

25% شباب

6% موظفون حكوميون

النظام الحكومي المؤتمت للانتخابات في روسيا "غاس"

النظام الآلي لتسجيل ومعالجة البيانات، وهو مخصص لتنفيذ عمليات البيانات أثناء الإعداد وإجراء الانتخابات والاستفتاءات، ودعم أنشطة اللجان الانتخابية على كافة المستويات. وهو نظام مستقل تماما عن شبكة الإنترنت العالمية، ومحمي بشكل موثوق من أي تأثير خارجي.

يتكون النظام الحكومي المؤتمت للانتخابات في روسيا من 14 نظاما فرعيا يوفر أتمتة جميع مراحل العملية الانتخابية. وفي المجمل، فقد تم تطوير وتطبيق أكثر من ألف إجراء وظيفي مترابط ومنظم.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى 3 أنظمة فرعية:

1- بوابة الإنترنت الخاصة بلجنة الانتخابات المركزية الروسية: وبفضها يتم ضمان الشفافية والانفتاح في العملية الانتخابية إلى حد كبير.

2- أتمتة العمليات الانتخابية: يتم جمع ومعالجة بيانات اللجان الانتخابية والحملات الانتخابية والمرشحين والأحزاب المشاركة فيها وصناديق الاقتراع والشكاوى والطعون الواردة وعدد المواطنين الذين صوتوا في الانتخابات ونتائج التصويت ونتائج الانتخابات.

3- سجل الناخبين والمشاركين في الاستفتاء: وتضم قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار لجميع الناخبين في البلاد. وهذا النظام الفرعي هو الذي يقوم بإنشاء قوائم الناخبين، بما في ذلك مراعاة الطلبات المقدمة للتصويت في مكان التواجد (تقنية التصويت عبر الهاتف المحمول)، والمشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

استخدام وتحديث النظام الحكومي المؤتمت للانتخابات "غاس"

يتم توفير ذلك من قبل المركز الفيدرالي للبيانات التابع للجنة الانتخابات المركزية الروسية. تدخل البيانات إلى النظام الحكومي المؤتمت للانتخابات على بوابة الإنترنت من خلال ما يسمى بـ "الفجوة الهوائية"، أي يتم استبعاد الاتصال المباشر بشبكة الإنترنت. توفر البوابة القدرة على عرض البيانات من بروتوكولات كل من مئات الآلاف من اللجان الانتخابية في الدوائر الانتخابية الفرعية.

تتيح البوابة الخدمات التالية للمستخدمين:

مراكز الاقتراع المدرج بها الناخب في جداول الناخبين.

أماكن مراكز الاقتراع

المرشحون والأحزاب المشاركة في الانتخابات

نتائج الانتخابات

يتم ضمان التشغيل المتواصل للنظام الحكومي المؤتمت للانتخابات "غاس" في جميع أنحاء البلاد من قبل أكثر من 3500 متخصص يقومون بانتظام بتحسين مهاراتهم في المجالات المتخصصة.

في اليوم الأخير من التصويت، تتم معالجة حوالي 98% من المحاضر الصادرة عن لجان الانتخابات بالمناطق قبل الساعة الثانية عشرة صباحا 24:00.

الخدمات الرقمية

قامت لجنة الانتخابات المركزية الروسية بتطوير برنامج شامل لرقمنة العملية الانتخابية، والذي بدأ في عام 2019. حيث تشكلت أكثر من 20 خدمة رقمية على الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، وعلى بوابة "غوس أوسلوغي" (بوابة الخدمات الحكومية) للناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية واللجان الانتخابية لتوفر مستوى جديدا من الانفتاح وسهولة الوصول إلى الإجراءات الانتخابية.

الخدمات المتوفرة على بوابة لجنة الانتخابات المركزية

توفير المعلومات حول اللجان الانتخابية ولجان الاستفتاء.

توفير معلومات بشأن تقديم طلب الإدراج في جداول الناخبين بالموقع، والبت بشأنه.

توفير معلومات عن المرشحين والجمعيات الانتخابية

توفير معلومات عن إدراج الناخب في جداول الناخبين بمركز الاقتراع

توفير معلومات عن الانتخابات والاستفتاءات المقبلة وتوقيتات إجراءها بعد تحديدها

إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات

الدعاية الانتخابية

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من اليوم الذي يقدم فيه المرشح بيان موافقته على الترشح للمنصب إلى لجنة الانتخابات المركزية. وتتم ممارسة حملات الدعاية الانتخابية على قنوات هيئات البث التلفزيوني والإذاعي، وفي الدوريات والمنشورات عبر الإنترنت خلال الفترة التي تبدأ من 28 يوما قبل التصويت، وتنتهي عند الثانية عشرة من صباح اليوم الأول للتصويت بالتوقيت المحلي.

التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية سوف يجري في 94 ألف لجنة انتخابية

إضافة إلى ذلك، يتم توفير فرص إضافية لمنح حق التصويت النشط للمواطنين الروس بما في ذلك من خلال:

"الناخب المتنقل": هي تكنولوجيا تسمح للمواطنين الروس بالتصويت من محال إقامتهم بصرف النظر عن لجانهم الانتخابية، حيث يتقدم الناخب بطلب إدراجه بقائمة الناخبين للتصويت في أي مركز اقتراع، أينما كان، والتصويت في المكان الذي يناسبه بغض النظر عن تسجيله بمحل الإقامة الدائم. خلال 7 سنوات، تم استخدام تقنية "الناخب المتنقل" من قبل 21 مليون ناخب.

التصويت الإلكتروني عن بعد:

من حق المواطنين المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد إذا كان الناخب مسجلا في منطقة الاتحاد الروسي التي يتم بها التصويت الإلكتروني عن بعد في أيام التصويت الثلاثة: 15-16-17 مارس.

التصويت خارج لجنة الاقتراع- "تصويت المنازل":

إذا لم يتمكن الناخب من الحضور إلى مركز الاقتراع الخاص به في أيام التصويت لسبب وجيه: أسباب صحية، إعاقة، الحاجة إلى رعاية، أو أي أسباب وجيهة أخرى، فيحق له من 7 مارس 2024 وحتى الساعة 14:00 من يوم 17 مارس بالتوقيت المحلي التوجه بطلب بهذا الصدد إلى اللجنة الانتخابية كتابيا أو عن طريق الهاتف، أو من خلال الأقارب أو المعارف أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية من 5-11 مارس 2024.

التصويت في الأماكن الصعب الوصول إليها أو النائية

60 يوما قبل الانتخابات

يحق للجنة الانتخابية الإقليمية تشكيل مراكز اقتراع في المناطق التي يصعب الوصول إليها في موعد لا يتجاوز 60 يوما قبل يوم التصويت، وفي حالات استثنائية قبل 3 أيام من اليوم الأول للتصويت.

20 يوما قبل الانتخابات

يتم إجراء التصويت المبكر في موعد لا يتجاوز 20 يوما قبل اليوم الأخير للتصويت بقرار من اللجنة الانتخابية.

15 يوما قبل الانتخابات

يتم تشكيل لجنة الانتخابات الفرعية من قبل لجنة الانتخابات الإقليمية في موعد لا يتجاوز 15 يوما من يوم التصويت، وفي حالات استثنائية في موعد لا يتجاوز اليوم السابق لليوم الأول من التصويت.

تصويت الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

يعد توفير بيئة مريحة ويسهل الوصول إليها للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الوصول الخالي من العوائق إلى جميع مرافق البنية التحتية العامة أحد المجالات ذات الأولوية في السياسة الاجتماعية بروسيا. ويعد إنشاء شروط خاصة لممارسة حقوق التصويت الخاصة بهم أمرا ضروريا للناخبين المكفوفين وضعاف البصر والصم والبكم وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الجهاز العضلي الهيكلي، بما في ذلك مستخدمي الكراسي المتحركة.

ويهدف عمل اللجان الانتخابية إلى تزويد مراكز الاقتراع التي يصوت فيها الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدات خاصة ومواد إعلامية. وفي أيام التصويت، يعمل في تلك اللجان مترجمو لغة الإشارة، ويقدم المتطوعون المساعدة الشاملة، كما تعمل لجنة الانتخابات المركزية الروسية بنشاط مع تطوير التفاعل مع المنظمات العامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتيح تقنية "الناخب المتنقل" لهؤلاء تقديم طلب مسبقا لإدراجهم في قائمة الناخبين في مركز الاقتراع الأكثر ملاءمة بالنسبة لهم.

تقع 90% من غرف التصويت في الطوابق الأرضية للمنشآت، وبالنسبة للناخبين المكفوفين وضعاف البصر يوجد في مراكز الاقتراع:

استنسل خاص لملء أوراق الاقتراع بشكل ذاتي

مواد إعلامية تم طبعها بخطوط كبيرة باستخدام طريقة برايل ووسائط صوتية.





استخدام معدات المراقبة بالفيديو

تم استخدام المراقبة بالفيديو لعملية التصويت في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي عام 2021، أدخلت روسيا المراقبة المستهدفة الاحترافية، والتي تضمنت:

72 ساعة من التشغيل المستمر لكاميرات CCTV ومعدات تسجيل الفيديو

والتي تشمل 85 منطقة من مناطق روسيا (الـ 89)

96% من جميع مراكز الاقتراع

100% من اللجان الإقليمية تحتوي على كاميرات مراقبة بالفيديو.

أكثر من 50 ألف منشأة مزودة بالمراقبة بالفيديو والبث عبر الإنترنت إلى بوابة الخدمة

أكثر من 5600 منشأة مزودة بالمراقبة بالفيديو والبث دون اتصال بالإنترنت مع حفظ التسجيلات.

أكثر من 36.2 ألف منشأة مزودة بأجهزة تسجيل الفيديو لحفظ التسجيلات.

حق الوصول إلى البث من كاميرات الفيديو

يمتلك حق الوصول إلى البث من كاميرات المراقبة بالفيديو كل من:

جميع المرشحين المسجلين الذين تم ترشيحهم من قبل الأحزاب السياسية أو ذاتيا بنقطة وصول واحدة لكل منهم.

وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والتواصل الجماهيري

ممثلو مركز مراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها في الغرفة المدنية للاتحاد الروسي والغرف المدنية للكيانات الروسية الإقليمية، إضافة إلى المشاركين الآخرين في العملية الانتخابية بقرار من لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

اللجان الانتخابية على كافة المستويات

مفوض حقوق الإنسان في روسيا ومفوضو حقوق الإنسان في الكيانات الروسية الإقليمية.

أعضاء المجلس التابع للرئاسة لتنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان

مراكز الاقتراع غير المجهزة بمعدات المراقبة بالفيديو مجهزة بمعدات تسجيل الفيديو. بمعنى أن 100% من مراكز الاقتراع مجهزة إما بمعدات مراقبة أو تسجيل بالفيديو.

مراقبة الانتخابات الرئاسية

تعد مؤسسة المراقبة جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية، وتساهم في مراعاة الحقوق الانتخابية لجميع المشاركين فيها، وتزيد من ثقة المواطن الروسي في الانتخابات.

يتم تعيين المراقبين من قبل المرشحين المسجلين أو وكلائهم، والأحزاب السياسية التي قامت بتقديم مرشح مسجل، وكيانات المراقبة العامة (الغرفة المدنية للاتحاد الروسي، والغرف المدنية للكيانات الإقليمية الروسية).

يحق للغرفة المدنية الروسية وكذلك الغرف المدنية للكيانات الإقليمية تعيين مراقبي الانتخابات منذ عام 2018.

المراقبة الدولية للانتخابات الروسية

تهتم لجنة الانتخابات المركزية الروسية بالمشاركة الواسعة للخبراء الدوليين المعتمدين في مراقبة الانتخابات الروسية، وتتخذ تقليديا تدابير فعالة لجذب مراقبين دوليين من الأجهزة المعنية بالانتخابات وقضايا التشريع الانتخابي، ومؤسسات حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات في الدول الأجنبية للرقابة على تنظيم وإجراء الانتخابات في روسيا.

تم إبرام أكثر من 40 اتفاقية تعاون مع السلطات الانتخابية في الدول الأجنبية والجمعيات الدولية لمنظمي الانتخابات.

المصدر: RT