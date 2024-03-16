"حزب الله" يعلن استهداف ثكنة "راميم" بصاروخي "بركان"

أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف ثكنة "راميم" الإسرائيلية على الحدود الجنوبية بصاروخي "بركان".

وجاء في بيان الحزب: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:04 من بعد ظهر يوم ‏السبت 16-03-2024 ‏ثكنة راميم بصاروخي بركان وأصابوها إصابة مباشرة".

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هذا ويتصاعد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان لتصل إلى عمق 100 كيلومتر من الحدود الجنوبية للبنان.

كما أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك شرق البلاد.

المصدر: RT