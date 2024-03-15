"القسام" تعلن استهداف دبابات وقتل جنود إسرائيليين على محاور القتال بقطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الجمعة، عن استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية وقتل العديد من الجنود على محاور القتال في قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان على قناتها في "تلغرام": "استهدفت كتائب القسام 5 دبابات صهيونية من نوع ميركافاه بقذائف الياسين 105 في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أخد المنازل بقذيفة TBG مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى وأكد مجاهدونا مقتلهم وتمزقهم إلى أشلاء".

وتابعت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع ميركفاه بقذائف الياسين 105 والتاندوم في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واستهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ ومحيطها بقذيفة TBG في مدينة حمد".

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، يومها الـ 161 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع دخول شهر رمضان.

وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر أكثر من 31 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: RT