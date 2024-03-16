مقتل 36 شخصا معظمهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي لمنزل في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل 36 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات في قطاع غزة.

وذكر مراسلنا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما تم رصد استهدافين قرب وادي غزة واستهدافين لمحيط المدرسة الماليزية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

أما في خان يونس، نفذت القوات الإسرائيلية مناورات توغل وانسحاب في المحيط الشمالي لمدينة حمد تحت غطاء ناري بعشرات القذائف ما أدى لوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

كما تركز قصف مدفعي في المناطق الشرقية الشمالية والجنوبية لمدينة خان يونس.

ولفت مراسلنا إلى أن التمركز الإسرائيلي لا يزال شرق شارع 5.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 31490 قتيلا و43973 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT