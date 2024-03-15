غالانت يحذر من حكم عسكري لغزة: سيكلفنا أرواح الجنود ويستحوذ على موارد عسكرية لمواجهة حزب الله والضفة

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الجمعة من أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة.

وأكد غالانت خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة سيتبعها "حكم عسكري إسرائيلي سيكلفنا أرواح الجنود ويستحوذ على الموارد العسكرية في مواجهة الاستعداد للشمال ويهودا والسامرة (الضفة الغربية). بعد ذلك، الفوضى، التي ستؤدي إلى استثمار موارد كبيرة في مواجهة المجتمع الدولي والانشغال غير الضروري بغزة".

ووفقا لغالانت، فإن الخيار "الأقل سوءا من حكم حماس" هو "حكم هيئة أخرى محلية". وفي هذا السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "هذا يعني أنها ستنظر من حين لآخر إلى ما تقوله في رام الله"، في إشارة الى السلطة الفلسطينية.

وتابع غالانت: "إذا لم نخلق بديلا للحكم، فلن ننجح في إسقاط حماس"، مضيفا: "الأولويات واضحة، نحن نتحدث عن بدائل سيئة هنا.. حماس هي البديل الأسوأ، والعناصر المحلية هي البديل الأقل سوءا، في النهاية سينظر الشخص إلى رام الله من وقت لآخر، ولكن سيكون هناك عنصر محلي (للحكم في غزة). الشيء الرئيسي هو أننا لا نرى حماس".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن عددا من الوزراء ردوا بغضب على حديث غالانت وقالوا: "إنه يروج للسلطة الفلسطينية".

ورد غالانت على انتقادات الوزراء قائلا "أولئك الذين يدفعون الثمن اليوم لعدم اتخاذ القرار هم جنود إسرائيل".

وتابع "يقول كبار الضباط في المناقشات مع المستوى السياسي إن القوات (الجيش الإسرائيلي) تداهم حيا معينا (في قطاع غزة)، وتخرج، في هذا الوقت بدلا من جلب عنصر محلي (للحكم في غزة)، فإن حماس تثبت نفسها مرة أخرى"، في إشارة لعودة سيطرة حماس على بعض المناطق في شمال قطاع غزة.

وأكد غالانت: "بهذه الطريقة لن نقضي على حماس".

وصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي فقد 591 من عسكرييه منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

المصدر: RT