مصدر عسكري سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على نقاط بالمنطقة الجنوبية

أكد مصر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي شن فجر اليوم الأحد، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية.

وقال المصدر العسكري: "حوالي الساعة 42:00 بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان رسمي يوم الثلاثاء الماضي إنه استهدف نحو 4500 هدف تابع "لحزب الله" خلال الأشهر الـ5 الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل بين مقاتلي الحزب و750 إصابة.

وفي أواخر فبراير الماضي، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص وسط سوريا بصاروخ موجه.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "تم استهداف سيارة قرب قرية النهرية بريف القصير، والمعلومات الأولية تفيد باستهدافها عبر الطيران المسير".

وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذا الاستهداف.

وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي جوي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات لسوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

المصدر: RT