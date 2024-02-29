مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في ريف حمص وسط سوريا

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في ريف مدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص السورية بصاروخ موجه.

وكتبت إذاعة "شام إف إم": "استهداف سيارة قرب قرية النهرية بريف القصير، والمعلومات الأولية تفيد باستهدافها عبر الطيران المسير".

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وأشارت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين جراء هذا الاستهداف.

وأفادت قناة الإخبارية السورية، مساء أمس الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي جوي في سماء العاصمة دمشق، مؤكدة إسقاط عدد من الصواريخ.

وقال مراسل وكالة "الإخبارية السورية" إن "الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي".

المصدر: نوفوستي