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"سنتكوم": الحوثيون أطلقوا أمس 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الأحمر

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Globallookpress
الفرقاطة "هيسن" الألمانية تغادر للمشاركة في "حارس الازدهار" في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر، وأكدت عدم وقوع إصابات أو أضرار.

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وجاء في بيان "سنتكوم": "بين الساعة 8:30 صباحا و10:50 مساء تقريبا (بتوقيت صنعاء) في 15 مارس، أطلق الإرهابيون الحوثيون المدعومين من إيران 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

في المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قبل ساعات، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 65 ميلا بحريا غرب الحديدة، وأن السلطات لا تزال تحقق في ذلك.

وقالت الهيئة في بيان إن انفجارا ألحق أضرارا بإحدى السفن، لكن طاقمها لم يصب بأذى، وذكرت أن السفينة أبحرت إلى ميناء آخر.

وفي السياق ذاته، أعلن الحوثيون يوم أمس توسيع نطاق عملياتهم العسكرية إلى المحيط الهندي - طريق رأس الرجاء الصالح.

وتعلن الجماعة اليمنية بشكل دائم أن هذا يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

المصدر: RT

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