مقتل فلسطيني أطلق النار على مستوطنة إسرائيلية في الخليل (فيديو)

انتشر فيديو لشاب فلسطيني يطلق النار على مستوطنة إسرائيلية في مدينة الخليل، أعلنت قناة 12 العبرية مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ورد بلاغ عن إطلاق نار في مدينة الخليل، "وتم تحييد المنفذ".

وقالت القناة: "الفلسطيني أطلق النار على المستوطنة اليهودية، وقامت قوات الجيش بتصفيته".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ162 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT