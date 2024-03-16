سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع الوفد الإسرائيلي من الذهاب إلى المفاوضات في قطر

طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنع وفد بلاده من المغادرة لحضور محادثات تبادل الأسرى مع "حماس" في قطر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء السبت، بأن سموتريتش قد دعا نتنياهو إلى رفض مغادرة الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى قطر، لبحث أو استكمال محادثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه بعد رفض عقد جلسة لـ "كابينيت الحرب" على قطاع غزة يوم السبت، لمناقشة ملف تبادل الأسرى والرهائن من قبل نتنياهو، فإن وزير المالية الإسرائيلي دعا إلى رفض مغادرة وفد بلاده إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، أوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سموتريتش قد دعا رئيس الوزراء إلى دخول الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي غزة وزيادة الضغط العسكري على الأهالي الفلسطينيين في القطاع، حتى يتم تدمير حركة "حماس"، ما يسمح بعدها باستعادة الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في غزة بالقوة.

وأشارت إلى أن قرار سموتريتش جاء على خلفية ما قرره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من عقد جلسة خاصة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بعد رفض نتنياهو عقد "كابينيت الحرب".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء السبت، أن غالانت قرر عقد جلسة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وذلك بعدما توجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى نتنياهو الذي رفض عقد جلسة خاصة لـ "كابينيت الحرب" على غزة.

المصدر: سبوتنيك