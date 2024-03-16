غالانت يعقد اجتماعا لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو عقد المجلس الحربي

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، نقاشا خاصا بمشاركة كبار المسؤولين في الجيش والموساد والشاباك وممثلين عن مفاوضات الأسرى، لبحث صفقة التبادل التي عرضتها حماس.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، طلب الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت التحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت حول المفاوضات للتوصل إلى اتفاق مع حماس، لكن تم رفض طلبهما.

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا لمجلس وزراء إدارة الحرب غدا في الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، يليه اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني الموسع في الساعة 19:30. وستتفق المفاوضات على تفويض فريق التفاوض برئاسة دافيد برنياع، الذي سيتوجه إلى الدوحة يوم الاثنين.

وأشار مصدر إسرائيلي رفيع إلى المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى، على خلفية الوفد الذي سيرأسه برنياع في قطر، قائلا إنه "إذا لم تكن حماس مرنة، فلن يكون هناك اتفاق".

وفي السياق ذاته، أعلن مصدر سياسي رفيع في تل أبيب يوم أمس الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المقترحات التي تقدمت بها حركة "حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

كما أعلن مكتب نتنياهو أن مجلس قيادة الحرب صادق على خطة الجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجاء في البيان أنه إلى جانب ذلك يستعد الجيش الإسرائيلي إلى إجلاء السكان والنازحين من رفح.

ويتضمن مقترح "حماس" وقف إطلاق النار مدة 6 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى على مراحل، جنبا إلى جنب مع إجراء مفاوضات على وقف تام لإطلاق النار.

والمرحلة الأولى لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.

وقالت "حماس" إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للأسرى وفقا للاقتراح، وأنه سيجري الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى. مشيرة إلى أنه سيجري إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إن "مقترحات حماس تشير إلى ضعف احتمالات التقدم في المفاوضات، ولكن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إجراء مداولات إضافية في محاولة للتعاون مع الوسطاء بشأن مفاوضات الدوحة القادمة".

المصدر: RT