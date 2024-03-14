نتنياهو: نرى ضغطا على "حماس" من جانب قطر لأول مرة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "لأول مرة" رأت ضغطا من قبل قطر على حركة "حماس" بشأن صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال لقاء مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس"، يوم الخميس، تعليقا على التطورات الأخيرة في ما يتعلق بالصفقة المحتملة: "حتى هذه اللحظة لم يكن هناك أي رد فعل حقيقي من "حماس". والتغيرات التي حدثت، تأتي بفضل الضغط منا، أي من الحكومة، وكذلك بالمساعدة منكم، ونحن نرى ضغطا على "حماس" من جانب قطر لأول مرة".

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وتابع نتنياهو قائلا إن "قطر بدأت تقول لهم: نحن سنقوم بترحيلكم، نحن سنحرمكم من الأموال. وهذا ما قيل، ونحن متأكدون من أن هذا قيل بالفعل. وهذا تغير وأمر إيجابي".

وبشأن موقفه تجاه الصفقة المحتملة لتبادل المحتجزين، قال نتنياهو: "إذا قال لكم أحدهم إنني لا أريد الصفقة وأحاول منع تحقيق ذلك، فهذا هراء".

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية "ملتزمة بإعادة كل واحد" من المحتجزين لدى "حماس".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية