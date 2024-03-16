الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان (فيديو)
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت خلال الليل موقعا عسكريا لـ"حزب الله" في منطقة طير حرفا، والبنية التحتية التابعة للحزب في منطقة اللبونة في جنوب لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للحظة القصف.
ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار، فيما تتعالى الأصوات المحذرة من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة النطاق، تطال جميع الأراضي اللبنانية مع تصاعد حدة الاشتباك بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.
المصدر: RT