رئيس الموساد يتوجه إلى قطر لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

أفاد مصدر مسؤول بأن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع قد يستأنف محادثات وقف النار بغزة في قطر الأحد، لكن يديعوت أحرنوت ذكرت أن برنياع سيتوجه للدوحة يوم الاثنين.

وستجري المفاوضات بحضور مسؤولين مصريين.

وذكرت يديعوت أحرنوت أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع مساء الأحد في حوالي الساعة 18:00، يليه مجلس الوزراء السياسي الأمني. وفي نهاية الاجتماعات سيتم الحصول على الموافقة على مغادرة رئيس الموساد ديفيد برنياع لإجراء محادثات في قطر، وبالتالي، فإن رئيس الموساد سيغادر يوم الاثنين فقط.

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وذكر مصدر، لم يكشف عن هويته، في حديث لوكالة "رويترز" السبت أن المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس في المفاوضات بما يشمل عدد الفلسطينيين الذين قد يتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين إلى جانب المساعدات الإنسانية لغزة.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين مصريين أن السلطات الإسرائيلية وحركة "حماس" بصدد استئناف المفاوضات يوم غد الأحد في قطر.

وسعى الوسطاء الدوليون إلى التوصل إلى هدنة لستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن "حماس" رفضت أي اتفاق لا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.

وقدمت "حماس" للوسطاء اقتراحا جديدا لخطة من ثلاث مراحل لإنهاء القتال، وفقا لمسؤولين مصريين أحدهما مشارك في المحادثات والثاني تم إطلاعه على تفاصيلها.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ162 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مقتل 36 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات في قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 31490 قتيلا و43973 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: سويس إنفو