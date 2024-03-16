بالفيديو.."القسام" تستهدف عدداً من آليات الجيش الإسرئيلي في مدينة الزهراء بقطاع غزة

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من "استهدافها لعدد من آليات الجيش الإسرائيلي في مدينة الزهراء شمالي غرب المحافظة الوسطى بقطاع غزة".

ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو يظهر "استهداف عدد من آليات العدو في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

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ويوم أمس الجمعة، أعلنت كتائب "القسام" أنها "استهدفت 5 دبابات صهيونية من نوع "ميركفا" بقذائف "الياسين 105" في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى".

وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 4 جنود تقوم بنقل عدد من العبوات الناسفة إلى داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات في مدينة الزهراء شمال غرب المحافظة الوسطى وأكد مجاهدونا مقتلهم وتمزقهم إلى أشلاء"، متابعة: "بعد عودتهم من خطوط القتال..أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية ودبابة من نوع "ميركفا" بقذائف "الياسين 105" و "التاندوم" في مدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وأردفت: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة "شواظ" ومحيطها بقذيفة "TBG" في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ162 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.

المصدر: RT