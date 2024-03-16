 
مباشر
عاجل
افتتاح مراكز التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بالعاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبورغ

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /15.03.2024/

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /15.03.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5w1

دخلت الحرب في غزة يومها الـ161، الجمعة، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع دخول شهر رمضان.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة .. مراكز الاقتراع تفتح تباعا بدءا من أقصى الشرق الروسي